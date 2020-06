Homem em bicicleta elétrica morre atropelado na rodovia Integração

O acidente aconteceu às 21h30 de quarta-feira (10), e a vítima entrou em óbito a 1h40 desta quinta-feira (11), para onde havia sido socorrida para a UTI da Santa Casa local.

ANDRADINA – Morreu na madrugada desta quinta-feira (11), na Santa Casa local, o ajudante geral Wellington Bispo, o “Tom”, de 32 anos, residente no loteamento Quinta dos Castanheiras, depois de atropelado na noite de quarta-feira (10), quando atravessava com uma bicicleta elétrica a rodovia Euclides Figueiredo, a “rodovia da Integração”, próximo do entroncamento com a Marechal Rondon. Os familiares não informaram o horário do sepultamento. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência no plantão policial.

O atropelamento aconteceu próximo de 21h30 de quarta-feira (10), quando o motorista L. M. F., de 48 anos, residente no bairro Bela Vista, seguia pela Integração, sentido Nova independência/Andradina, com o Furgão Iveco, carregado com 3 mil Kgs de carne, depois de retornar da cidade de Dracena, onde trabalhou com a “loja movel” de vendas ao consumidor.

Quando o motorista se aproximava do entroncamento com a rodovia Marechal Rondon, localizado na altura do KM 200 da Integração, em frente de uma garagem de ônibus e de uma revenda de tratores, foi surpreendido pelo homem em uma bicicleta elétrica no meio da pista. Ele ainda jogou o furgão para o lado esquerdo, mas o homem na bicicleta realizou a mesma manobra, acertando-o em cheio. O motorista do furgão informou que um outro veículo havia desviado do mesmo ciclista segundos antes e ele só viu um vulto na sua frente.

Com o impacto a vítima foi jogada a vários metros de distância, caindo além do acostamento da pista em sentido contrário a que a van seguia.

O Corpo de Bombeiros e as Polícias Militar e Rodoviária foram acionados e a vítima foi socorrida para a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, porém, devido a gravidade dos ferimentos, foi imediatamente transferida para a Santa Casa local, sendo internada na UTI – Unidade de Tratamento Intensivo, mas não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito às 1h40.

A perícia técnico/científica foi acionada e deve emitir laudo sobre as causas do acidente em até 30 dias. A bicicleta elétrica ficou pelo plantão até que a família da vitima fosse resgata-la.

Segundo informações, o rapaz saiu do loteamento Quinta dos Castanheiras, onde mora com uma irmã, margeando o acostamento da Marechal Rondon e atravessaria a rodovia Integração para ir provavelmente na casa de sua mãe, localizada na rua Quintino Bocaiuva, no bairro Santo Antônio, quando foi atropelado e morto.

FALTA DE IDENTIFICAÇÃO

Como a vítima não portava nenhum tipo de documento, somente um telefone celular com senha e com a foto de um adolescente, a ocorrência foi registrada sem a devida identificação e somente isso foi possível nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (11), quando uma irmã estava preocupada com o sumiço e ligou no celular, sendo informada que teria sofrido um acidente grave e estava na Santa Casa. La ela reconheceu como sendo seu irmão, porém, já estava morto, já que entrou em óbito por volta de 1h40.

EXAMES NECROSCÓPICOS

Depois de reconhecido pela família, o ajudante geral teve o corpo encaminhado para o IML – Instituo Médico Legal para ser submetido a exames necroscópicos. A Polícia Civil também deve requerer exames toxicológicos para detectar se ele estava sob influência de álcool ou drogas. Somente depois disso vai ser liberado para a família providenciar o velório e sepultamento.