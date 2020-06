Pedreiro sofre dupla fratura exposta da perna em acidente em frente de sua casa

ANDRADINA – O pedreiro A. A. A., o “Pedro”, de 57 anos, residente na rua Paraíba, Vila Mineira, sofreu dupla fratura exposta da perna esquerda ao se envolver em acidente de trânsito na manhã de domingo (31/05), quando saía de motocicleta de sua residência. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi transferido para a Santa Casa local e passou por cirurgia para correção da fratura, permanecendo internado. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu quando o pedreiro pilotava a CG Honda 125cc, na cor vermelha, saindo de sua garagem por uma rampa, entrando na frente do Ford Fiesta, cor prata, dirigido pelo design gráfico T. A. R. S., de 33 anos, residente na rua Cuiabá, mesmo bairro do acidente. O rapaz informou à reportagem que não teve tempo nem de usar os freios.

Com a forte pancada o pedreiro teve a perna esquerda atingida, sofrendo a dupla fratura, além de escoriações leves pelo corpo.

O design gráfico disse ainda que “provavelmente o pedreiro tentava dar um tranco na motocicleta aproveitando o declive da rampa, quando entrou repentinamente na rua e na sua frente. Ele havia saído de sua casa e ia até uma mercearia localizada no cruzamento das ruas Presidente Vargas com Iguaçu, ali próximo”.

A motocicleta, modelo de tanque quadrado ainda, sofreu quebra do retrovisor, amassamento do tanque, entortamento da pedaleira, pedal de freio e estribo, todos lado direito. Já o Ford Fiesta teve riscos e um pequeno trinco no parachoque dianteiro.