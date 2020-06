Trio é detido com grande quantidade de droga em Avaí

AVAÍ – O trio formado por E. M. A., e A. G. P., ocupantes de um GM Corsa, além de C. H. R., motorista de um caminhão, foi preso pela Polícia Rodoviária na noite de terça-feira (02), acusado de tráfico de droga e associação para o tráfico, quando os dois primeiros foram surpreendidos como ‘batedores’ do veículo dirigido pelo terceiro e carregado com 761 tabletes de maconha, pesando 727,340 kg; além de 62 pacotes de Skank (super maconha), totalizando 34,110 kg. Os três acusados, juntamente com a droga, o Corsa e o caminhão foram conduzidos até o Plantão Policial de Pirajuí/SP, onde a ocorrência foi registrada.

A prisão do trio aconteceu aproximadamente às 19h, durante fiscalização e combate ao narcotráfico e demais ilícitos penais, quando uma equipe de TOR – Tático Ostensivo Rodoviário, da 1ª Cia PRv, abordou o veículo GM/Corsa, com placas de São Paulo/SP, conduzido por E. M. A, e tendo por e passageiro A. G. P.

Durante a abordagem, a equipe policial suspeitou dos mesmos serem batedores (pessoas que vão na frente do ilícito para ver se tem polícia na pista, para ver se está livre), e depois de confirmarem e obterem mais informações, saíram no encalço e conseguiram abordar posteriormente o veículo VW/ VW 6.90 com placas de Dourados/MS, conduzido por C. H. R. na rodovias Marechal Rondon (SP-300), altura do Km 367+800m, trecho do município de Avaí/SP.

Ao ser realizada busca veicular no caminhão, foi localizado escondido embaixo do assoalho grande quantidade de maconha (761 tabletes) e 62 pacotes de Skank, a super maconha.

Diante do fato, foi dada voz de Prisão em Flagrante Delito aos infratores; e os mesmos, juntamente com a droga e veículos, foram conduzidos até o Plantão Policial da cidade de Pirajuí/SP, onde os três homens foram indiciados e permaneceram à disposição da justiça.

Foi acionado apoio do Corpo de Bombeiros para abrir o assoalho do veículo, para retirada e contagem da droga.