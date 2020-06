Polícia Civil deflagra operação e prende estelionatário em Araçatuba

ARAÇATUBA – Na quarta-feira (3), policiais civis da 1ª Delegacia Seccional de Polícia (Decap) realizaram operação para desmantelar quadrilha de estelionatários de Araçatuba.

Com o apoio de agentes da 1ª Delegacia de Proteção ao Idoso (Decap), do Grupo de Operações Especiais e da Divisão Especializada de Investigações Criminais de Araçatuba (Deinter 10), os policiais prenderam um homem durante o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão contra uma quadrilha especializada em estelionatos com foco em vítimas idosas.

Foram cumpridas cinco ordens judiciais, que além da prisão de um dos suspeitos, gerou na apreensão de diversos objetos relacionados com os crimes cometidos pelo grupo. Dois veículos, adquiridos através da prática ilícita, também foram apreendidos.

