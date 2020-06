Acidente em semáforo ao lado da Praça do TG deixa duas pessoas feridas

ANDRADINA – Duas pessoas sofreram ferimentos pelo corpo, felizmente leves, ao se envolverem em acidente de trânsito na tarde da última quinta-feira (28/05), no cruzamento das rua São Paulo com presidente Vargas, onde existe um semáforo, ao lado da Praça do Tiro de Guerra (memorial Adélio Sarro). A mulher foi socorrida pelos bombeiros e o rapaz pelo serviço de ambulância até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando a jovem A. C. D., 32 anos, pilotava a motoneta Biz pela rua São Paulo, sentido bairro/centro e ao chegar no cruzamento citado, como constatou que já estava verde, prosseguiu normalmente. Quando já estava quase atravessando o cruzamento, foi acertada pela Titan 125cc, na cor vermelha, pilotada por W. T. O. r., DE 28, que seguia pela rua Presidente Vargas, sentido bairro/centro.

Com o choque das duas motocicletas, os dois condutores caíram no asfalto, sofrendo as escoriações. A mulher levou a pior com um corte e uma contusão mais séria na perna direita, altura do tornozelo e pé.

As duas motocicletas sofreram pequenas avarias.