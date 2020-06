Toma posse o novo Conselho do Idoso de Andradina

ANDRADINA – A prefeita Tamiko Inoue deu posse na manhã da última quinta-feira (28/05), os novos membros do Conselho Municipal do Idoso para o biênio 2020/2021, na Praça do CEU das Artes, no bairro Benfica.

Formado por representantes da sociedade civil e poder público foram nomeados de acordo com cada categoria representativa.

O Conselho do Idoso, além de fiscalizar, também contribui como um elo entre o Governo de Andradina e a comunidade nas implementações das políticas públicas necessárias no segmento. “Agradeço ao empenho e disponibilidade pelo trabalho realizado”, comentou Tamiko parabenizando os conselheiros.

O Conselho tem uma função social e fiscalizadora importante, avaliando as ações e iniciativas da sociedade e do Governo como um todo, para fazer valer os direitos e o bem-estar do idoso.

Participaram também do ato, a secretária de Promoção e Assistência Social, Luciane Malheiro Dourado e a presidente do Fundo Social de Solidariedade e coordenadora de Políticas para Idosos, Mirtes Kobayashi, membros do conselho, equipe técnica e demais autoridades.

Na oportunidade foi escolhida a presidente, Cássia Regina de Avelar Gomes, a vice-presidente, Neiva Vieira de Melo, a 1º secretário, Jussara Lima Ferreira, e a 2º secretário, Mara Cristina Recco Isquerdo.