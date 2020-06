Administração Gilson Pimentel inicia galeria de águas pluviais

Depois de mais de 25 anos, finalmente que a tão Sonhada Galerias de Águas Pluviais iniciou hoje a sua Construção.

MURUTINGA DO SUL – A administração Gilson Pimentel realizou no mês de maio, a Construção da Galeria no Conjunto Habitacional José Antônio Aro, passando pelo Conjunto José Armando Angelim Calestine e tendo seu final no Conjunto Mario Covas. A empresa CGPM (Engenharia e Construções LTDA), de Andradina foi a vencedora do processo licitatório.

O contrato para execução da obra foi assinado no Gabinete do prefeito Gilson Pimentel, com a presença do Presidente da Câmara Municipal Adriano Nunes e do Dr. Miguel Hissahi Serizawa, sócio proprietário da Empresa CGPM.

O Prefeito Gilson Pimentel afirmou na ocasião que “sua administração só estava no aguardo da Ordem de serviços para darem início a essa tão sonhada galeria, e que finalmente ela chegou, para que finalmente pudessem dar início a tão sonhada galeria, que vem de encontro aos anseios dos moradores desses bairros, mais um compromisso cumprido desta Administração, tudo no tempo de Deus”, finalizou o prefeito.

Divulgação