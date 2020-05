Empresário morre ao bater carro de frente com caminhão em Birigui

Companheira do empresário contou à polícia que foi agredida dentro do veículo e pulou com ele em movimento

BIRIGUI – O empresário Ricardo Marani, 30 anos, morador no bairro Simões, em Birigui (SP), morreu ao bater o carro que conduzia de frente com um caminhão na madrugada deste domingo (31).

O caso aconteceu por volta das 5h, na rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461), em Birigui.

Segundo o que foi relatado à Polícia Civil, policiais militares rodoviários foram comunicados de um acidente de trânsito no quilômetro 25 da estrada, onde havia ocorrido uma colisão entre um carro e um caminhão.

Chegando ao local, eles encontraram um Fiat Palio com placas de Buritama com a frente totalmente destruída e constataram que o condutor estava morto. No local também havia um caminhão Ford Cargo com placas de Votuporanga.

O veículo era conduzido por um motorista de 60 anos, de Votuporanga, que não se feriu. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.

O CASO

Uma discussão seguida de agressão entre um casal, no interior do carro, acabou terminando em tragédia no final da madrugada deste domingo na SP 461, rodovia Gabriel Melhado, entre Birigui e Buritama. Uma mulher pulou do carro para evitar as agressões do marido, que posteriormente foi para a rodovia e acabou batendo o carro de frente com um caminhão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal, em empresário de 30 anos e uma vendedora de 27, havia saído de uma festa e retornava para casa quando passaram a discutir no carro. Segundo a vendedora, o empresário passou a agredí-la com socos. Para escapar das agressões, ela pulou do carro em movimento e, ferida, foi socorrida ao pronto-socorro municipal de Birigui.

Após ter pulado do carro ela recebeu uma mensagem do marido, por celular, onde ele escreveu entre outras coisas, “…Estou morrendo hoje e estou morrendo por você…”. Em seguida houve um acidente em que o carro do empresário, um Fiat Pálio Weekend, ano 2012, prata, bateu de frente com um caminhão Ford Cargo, ano 2019, conduzido por um motorista de 60 anos, de Votuporanga.

FONTES: Hojemais e RP10 de Araçatuba