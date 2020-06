Mais uma Conquista da Administração Gilson Pimentel e Neide Beccaria: ônibus escolar

MURUTINGA DO SUL – O Prefeito de Murutinga do Sul, Gilson Pimentel traz mais uma Conquista para o município que administra, desta vez na Área da Educação trata-se de um Ônibus Escolar para enriquecer ainda mais a frota Escolar municipal. No ato do recebimento do veículo estiveram presentes a Vice Prefeita Neide Beccaria Viola, Adriano Nunes, Presidente da Câmara Municipal. Gilson fez questão de frisar que “esse ônibus com capacidade para 44 alunos é mais uma Conquista dessa Administração que investe alto na Educação, na Saúde, na Infra Estrutura, tudo no tempo de Deus”.

Acompanhe abaixo como aconteceu essa conquista:

Diretoria Regional de Educação entrega ônibus a 04 cidades da região

A Diretora Regional de Educação, Selênia Silvia Witter de Melo, anunciou na tarde do último dia 21 de maio, que quatro cidades da região de sua abrangência, foram contempladas pelo Governo do Estado de São Paulo com novos ônibus escolares.

Com capacidade para transportar 44 alunos sentados, mais o motorista, os novos ônibus escolares começaram a ser entregues naquele mesmo dia (21). As duas primeiras cidades a receberem os veículos foram e Murutinga do Sul e Castilho.

Na primeira delas, a documentação contendo os Termos de Permissão de Uso dos veículos, devidamente assinados pelo Secretário Rossieli, foi recebida pelo chefe do setor de Transporte Escolar, Claudionor Pereira.

Já em Murutinga, o próprio prefeito Gilson Pimentel fez questão de assinar os documentos e receber as chaves do novo ônibus.

Segundo Selênia, na sexta-feira (22), foram contempladas as cidades de Ilha Solteira e Guaraçaí para receberem os novos veículos.

SEGURANÇA

Em comunicado enviado previamente às Secretarias de Educação destes municípios, a Diretoria Regional de Ensino de Andradina fez questão de reforçar a importância de manter os protocolos de saúde pública adotados pelo Estado para conter o avanço do COVID-19.

Entre os pontos destacados no comunicado, está o aviso de que os responsáveis pela assinatura e recebimento de documentos e ônibus deveriam obrigatoriamente estar utilizando máscaras de proteção e portar suas próprias canetas para evitar o compartilhamento desnecessário e perigoso de bens.