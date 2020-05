Idosa perde R$ 960,00 ao cair em golpe de carro quebrado em rodovia

ANDRADINA – A aposentada Maria Rita Lima de Souza, de 80 anos, residente na rua Alexandre Salomão, em frente da Delegacia Seccional de Andradina, no bairro Benfica, perdeu aproximadamente R$ 1 mil ao cair em um golpe aplicado por criminosos através do telefone. O maior mistério é que um mototaxista de Andradina foi buscar o dinheiro na casa dela.

O golpe aconteceu quando a idosa atendeu um telefonema de uma pessoa dizendo ser sobrinho dela de Araçatuba e que o seu veículo havia quebrado na beira da pista, provavelmente a rodovia Marechal Rondon e que ele precisava pagar o mecânico, falando um certo valor.

Ingenuamente a idosa disse ao criminoso que “só tinha” R$ 960,00, e o bandido disse que servia e iria mandar buscar.

Pouco tempo depois apareceu um mototaxista da própria cidade de Andradina e pegou o dinheiro com a mulher e sumiu.

Algum tempo depois a mulher contou o caso para seu filho bancário e ele constatou que sua mãe havia caído em um golpe do falso veículo quebrado em rodovia e amos registraram boletim de ocorrência e o caso foi repassado para a DIG – Delegacia de Investigações Gerais, junto com imagens de câmeras de segurança que poderá ajudar a identificar o mototaxista que recolheu o dinheiro e também chegar ao mandante do golpe.

Se for constatado que o mototaxista agiu em conluio com o outro criminoso, poderá também responder processo por estelionato.