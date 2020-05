Irmandade Santa Casa de Andradina completa 80 anos com mais intenso fluxo de trabalho de toda sua história

ANDRADINA – Esta seria uma data festiva para a Irmandade Santa Casa de Andradina, a celebração dos 80 anos do Hospital. Mas, toda a programação foi adiada para que o foco seja, “salvar a vida da população”. Ainda assim, é uma data de muita reflexão e agradecimento a todos que já passaram pela instituição e a tornaram uma das principais referências de Saúde de toda a região.

Em meio a uma pandemia, os esforços são direcionados para a intensificação de trabalho de corpo clínico e administrativo, além da busca por mais e moderna estrutura de equipamentos e suprimentos.

São 80 anos, trabalhando em Defesa da Vida da população andradinense e também de toda região, sempre em busca de um atendimento humano, onde os pacientes possam encontrar conforto emocional e suporte técnico em momentos difíceis de suas vidas.

2020, será marcado na mente e no coração de todos como um ano de superação, de compaixão e principalmente de respeito ao próximo. Muitas vidas já se foram devido a Pandemia do novo coronavírus, elas servem de exemplo para que a humanidade aprenda a cuidar melhor de si mesma e também do outro. Uma mensagem que ultrapassa qualquer comemoração de uma data festiva de um hospital, que segue em busca e mais do que nunca, de salvar vidas!

As celebrações, podem esperar, o que importa agora é saber que o hospital está preparado para vencer esse inimigo invisível. Isso, já é um grande motivo para comemorar esses 80 anos da Irmandade Santa Casa de Andradina!