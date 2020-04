Morador da fazenda Primavera ferido em grave acidente na “Integração”

ANDRADINA – O sitiante Valdemar Gonçalves Maciel, residente na fazenda Primavera, sofreu diversos ferimentos pelo corpo, inclusive suspeita de fratura no fêmur da perna direita, ao se envolver em grave acidente de trânsito na noite de segunda-feira, 27, altura do quilômetro 194, da rodovia general Euclides Oliveira Figueiredo, a “rodovia Integração”, já próximo do trecho urbano de Andradina. Foi socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, e exames de raio X não constataram fraturas, ao contrário do que se pensava a princípio, quando do socorro dos bombeiros. A Polícia Rodoviária registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu quando o sitiante dirigia o Ford Fiesta, na cor prata, placa de Andradina/SP, pela Integração, sentido Andradina/Nova independência, quando na altura do Km 194, por motivos a serem investigados pela Polícia Civil, perdeu o controle de direção, invadiu a pista contrária e bateu violentamente contra a carreta bitrem Volvo, na cor branca, placa do Paraná, que seguia em sentido contrário e vazia.

Com a colisão, o motorista reclamava de muitas dores na perna e braço direitos, além de algumas escoriações leves pelo corpo. A princípio, a forte dor na perna foi tratada como suspeita de fratura.

Segundo o motorista da carreta, ele percebeu quando o Fiesta invadiu sua pista e ainda tentou desviar o máximo que podia, mas não conseguiu evitar o acidente. A batida foi tão forte que a carreta fez um “L”, sofrendo avarias na cabine e no primeiro reboque com carroçaria de madeira. O Fiesta teve a parte da frente e a lateral direita completamente destruídos.

Devido o acidente, a pista da Integração, nos dois sentidos, precisou ser interditada pelos homens do DER – Departamento de Estradas e Rodagens, para socorro da vítima e remoção ao pronto atendimento. Depois de mais de 45 minutos interditada e um grande congestionamento, após providenciada a sinalização, o fluxo de veículos começou a fluir pelo acostamento da pista, obedecendo Pare e Siga.

Somente com a retirada do Fiesta por um guincho e a retirada da carreta por outro bem mais potente e a limpeza do asfalto, é que a pista foi completamente liberada, depois de quase três horas após o acidente.