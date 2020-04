Rapaz ferido em acidente entre duas motos e um Gol no centro de Andradina

ANDRADINA – O atendente de uma loja de celulares no centro de Andradina, R. K. B. B. S., de 25 anos, residente na rua Piauí, Vila Mineira, sofreu escoriações pelo corpo e um ferimento mais grave na mão direita, ao se envolver em acidente de trânsito próximo do meio dia de quarta-feira, 22, na rua J. A. Carvalho, entre as ruas Rio de janeiro e Ceara, centro. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e liberado posteriormente. A Polícia Miliar registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu no momento em que o atendente pilotava a motoneta Biz, na cor preta, pela rua José Augusto de Carvalho, sentido centro/bairro e, poucos metros após o cruzamento com a rua Rio de Janeiro, quando o motorista de um veículo VW Gol, na cor preta, parou repentinamente, já que havia uma vaga de estacionamento naquele local.

Sem tempo para frear, o rapaz ainda tentou desviar, mas acabou batendo contra a lente do farol de freio e o parachoque traseiro, lado esquerdo, caindo no meio do asfalto.

O mototaxista M. B. C., de 50 anos, residente na rua Campo Grande, Vila Mineira, vinha logo atrás e, também sem tempo para frear, passou com a moto de aluguel por cima do corpo do rapaz caído no asfalto e também caiu, sofrendouma contusão na canela da perna direita, além de escoriações leves. Ele dispensou encaminhamento até a UPA.

Para não ser atropelado pelos outros veículos que vinham logo atrás, a vítima do acidente e do atropelamento rolou por debaixo de um caminhão baú estacionado e parou só quando estava na calçada, onde aguardou o socorro do Corpo de Bombeiros.

Com o impacto a motoneta Biz sofreu quebra de retrovisor, da lente traseira do farol e riscos pela carenagem. Já a moto de aluguel sofreu pequenos danos. O Gol sofreu quebra da lente do farol de freio e arranhado no parachoque, lado esquerdo, traseiro.

O motorista do VW Gol não foi localizado pela PM, já que havia deixado-o, aberto e com a chave na ignição.

Quando policiais militares que atenderam a ocorrência foram conferir a documentação dos condutores e dos veículos, constataram que o licenciamento do Gol estava vencido, determinando seu recolhimento.