Acidente na vicinal Plácido Rocha deixa um morto e três em estado grave em Valparaíso

VALPARAÍSO – Um acidente ocorrido na tarde de terça-feira, 21, na rodovia Plácido Rocha, em frente da Usina Univale, entre um caminhão de cana e um veículo VW Gol, provocou a morte de uma pessoa e deixou outros três em estado grave. Os feridos foram socorridos para o hospital de Valparaíso e depois foram transferidos para a Santa Casa de Araçatuba. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu quando um VW Gol, de cor escura, ocupado por 04 homens, transitava pela rodovia Plácido Rocha, no sentido Ajinomoto x Valparaíso, quando no cruzamento de uma via de acesso existente em frente da Usina Univale, colidiu na roda dianteira, lado direito de uma carreta Scania, que saía do interior da Usina e iniciava manobra de entrada na referida rodovia.

Com a violenta colisão, os ocupantes do veículo Gol sofreram graves lesões pelo corpo. O socorro foi acionado, comparecendo ambulâncias das Usinas Univale e Benalco, prestando os primeiros atendimentos e logo em seguida, a medida que as vítimas eram retiradas dos veículos, as socorriam ao Pronto Socorro de Valparaíso.

O condutor do VW Gol não resistiu aos ferimentos e deu entrada na Santa Casa de Valparaíso já em óbito.

Um dos ocupantes do banco traseiro do Gol sofreu fraturas na coxa direita (fêmur); ombro esquerdo e face; O outro sofreu fraturas na coxa esquerda (fêmur). Já o passageiro do banco dianteiro sofreu diversas fraturas na perna direita e face;

O condutor da carreta Scania não se feriu, mas devido a forte colisão e o estado grave dos passageiros, começou a passar mal e necessitou ser atendido no hospital de Valparaíso, permanecendo em observação.

A Polícia Militar foi acionada, ajudou a socorrer as vítimas, isolando ainda o local para o transportes das mesmas e preservando-o para o trabalho da perícia técnico/científica, que deve emitir laudo sobre as causas do acidente posteriormente. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar os fatos que contribuíram para o acidente.

A carreta Scania foi deixada no interior da Usina Univale e o VW Gol removido do local pelo Auto Guincho de Valparaíso. Duas das vítimas gravemente feridas são de Guararapes.