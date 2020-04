Administração Gilson Pimentel distribui kits de alimentos básicos

MURUTINGA DO SUL – A Administração Gilson Pimentel/Neide Beccaria, através do Setor de Educação Municipal/Alimentação Escolar, e equipe gestora da educação municipal, realizou no último dia 15, como primeira ação de enfrentamento a pandemia do COVID-19, a distribuição de 41 kits de alimentos básicos em cumprimento a Lei Federal n 13.979/2020 e Decreto Municipal número 2.853/2020. As famílias beneficiadas agradeceram a Prefeitura pela ação, que veio aliviar substancialmente a crise que se abateu sobre todos muruntinguenses e os brasileiros como um todo.

Os kits de alimentação básica foram montados com gêneros alimentícios adquiridos com o repasse do Governo Federal para a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, e já se encontravam estocados nas cozinhas das escolas municipais e eram compostos de arroz, açúcar, feijão, óleo, macarrão, sal, biscoito entre outros alimentos de primeira necessidade.

A avaliação e seleção dos destinatários destes kits foram realizados pela Secretaria de Promoção e Assistência Social do município de Mututinga do Sul, adotando como critério de seleção o Pai ou Responsável legal pelo aluno ser beneficiário do Programa Bolsa Família e ter um maior número de filho matriculados nas escolas do município.

Toda a ação foi acompanhada pela presidente do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, Luciane B Caetano, cumprindo uma exigência da Lei Federal n 13.979/2020.