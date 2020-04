Polícias Civil e Militar capturam procurados da Justiça

ANDRADINA – As Polícias Civil e Militar capturaram durante esta semana que se findou, dois homens procurados pela Justiça por força de Mandados de Prisão após condenações pelos crimes que lhes foram imputados. Os dois foram encaminhados para as respectivas Delegacias de Polícia das áreas correspondentes às suas residências e estão à disposição da Justiça.

Um dos capturados pela Polícia Militar é o jovem J. L. B. S., o “Boião”, de 19 anos, residente na Vila Mineira, mas que tem ligação com jovens do bairro Pereira Jordão, que teve a pena de liberdade convertida para restritiva de liberdade e condenado a um apena em regime semiaberto por descumprir algumas exigências da Justiça ao lhe conceder o benefício.

Por não haver presídios com esse sistema na cidade, ele foi encaminhado para o CDP – Centro de Detenção Provisória de Nova Independência, à disposição da Justiça. Deste a adolescência, segundo as Polícias Civil e Militar, “Boião” tem um histórico criminal de envolvimento com a guerra de gangues de jovens, já sendo alvo de tentativas de homicídios por parte dos rivais. Também com passagens por tráfico e porte de drogas e porte de arma.

O outro capturado, desta vez pela Polícia Civil é o jovem V. T.M., de 21 anos, residente na rua Projetada I, no conjunto “Quinta dos Castanheiras”, condenado a uma pena de 1 ano e 8 meses, em regime inicial semiaberto, por crime de tráfico de entorpecentes cometido no ano de 2016. Ele foi encaminhado à sede da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes e posteriormente também encaminhado ao CDP de Nova Independência, à disposição da justiça.