Com apoio do Canil, Rocam prende rapaz que escondia droga em mata

PRESIDENTE PRUDENTE – A Polícia Militar apreendeu maconha, crack e outros objetos relacionados à venda de entorpecentes no Conjunto Habitacional Brasil Novo, em Presidente Prudente. A ação realizada no domingo (19), também resultou na prisão em flagrante de um rapaz de 22 anos. Parte das drogas estava escondida em uma mata e foi encontrada com o apoio de cão farejador.

Uma equipe das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) patrulhava pelo bairro, quando se deparou com o suspeito saindo de uma área de mata. O rapaz, ao avistar os policiais, jogou dois objetos no chão.

O indivíduo foi abordado e, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, ao verificar o material que havia sido jogado, os militares localizaram duas porções de maconha.

Questionado, o rapaz negou a propriedade da droga. Os policiais também perguntaram a ele o que estava fazendo na área de mata e o indivíduo negou que estivesse no local, alegando que apenas passava por ali.

Na sequência, os militares realizaram diligências na mata. Logo no início da trilha foi localizado um buraco recém-revirado. Também havia ali uma pá ao lado e diversas embalagens características de endolação de drogas, já descartadas.

Ao lado, em um buraco, também foram encontrados dois rolos de plástico filme e uma faca.

De acordo com a PM, diante das “fortes evidências” de que no local ocorriam o armazenamento e o preparo para a venda de drogas, a Rocam solicitou o apoio do Canil do 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

Com o auxílio do cão farejador Ricco, as buscas pela vegetação continuaram. Conforme a PM, no início da trilha foi encontrada semienterrada uma trouxinha contendo cinco pedras brutas de crack.

Um pouco mais à frente, foi detectado pelo cão que havia mais entorpecentes sob arbustos. Ao verificar, a equipe localizou uma sacola com três tabletes e oito porções menores de maconha. A droga pesou 1,714 quilo.

Novamente questionado, o indivíduo continuou negando a propriedade das drogas e disse desconhecer que havia entorpecentes ali.

O rapaz foi conduzido à Delegacia Participativa da Polícia Civil, onde foi ratificada a prisão por tráfico de drogas. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

Foram apreendidos drogas, balança de precisão, uma faca, uma pá e um rolo de plástico filme.