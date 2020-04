ROCAM apreende maconha abandonada em campo de futebol

ANDRADINA – A Polícia Militar apreendeu no último sábado, 11, em um campo de futebol localizado no bairro São Pedro, um sacola contendo 133 porções de maconha (Cannabis Sativa), embaladas e prontas para a venda. O entorpecente foi encaminhado ao plantão policial, e apreendido pela Polícia civil. Nenhum suspeito de estar com a droga foi localizado na ocasião.

A localização da droga aconteceu quando uma equipe da ROCAM – Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas realizava patrulhamento preventivo pelo bairro São Pedro, que fica entre o final da Vila Mineira e a rodovia Marechal Rondon (SP 300), e os policiais entraram em um campo de futebol situado nas ruas Cuiabá e Princesa Isabel, onde só é possível entrar com a viatura duas rodas (motocicleta).

Na travessia do referido campo, os PMs avistaram no solo uma bolsa na cor azul, sem ninguém nas imediações.

Como é de costume vários usuários frequentarem aquele local, os militares decidiram verificar o que havia dentro da bolsa e encontraram 133 porções de maconha (Cannabis Sativa), embaladas e prontas para a venda. Não havia pessoas próximas ao local.

Com o apoio de uma equipe de Força Tática, foi efetuada uma vistoria nas imediações, porém, ninguém foi encontrado.