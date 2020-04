Incêndio destrói motor de Fiesta no bairro Passarelli

ANDRADINA – Um vazamento em uma mangueira de combustível é a causa mais provável para um incêndio ocorrido na tarde de quinta-feira, 09, que destruiu o motor de um veículo Ford Ka, na cor preto, pelo cruzamento das ruas Rio de Janeiro e 8 de Maio, no bairro Passarelli. Moradores das proximidades e transeuntes conseguiram apagar as chamas e quando os bombeiros chegaram o fogo já havia sido controlado.

Segundo informações, um mecânico de uma oficina localizada na rua Ceará, próximo ao antigo bosque, no mesmo bairro, havia pego o veículo na casa do cliente, já que o mesmo estava apresentando alguns problemas e ele iria analisar o que era.

Quando ele seguia pela rua Rio de Janeiro, sentido centro/bairro, ao passar pelo cruzamento com a rua 8 de Maio, percebeu uma fumaça saindo do capô e parou imediatamente o veículo junto da sarjeta, abrindo o compartimento, constatando que o fogo já tomava conta do motor.

Ele pegou o extintor do veículo e começou a apagar o fogo, sendo auxiliado por outros motoristas e moradores das proximidades. Até conseguirem extinguir as chamas, ela já havia danificado seriamente mangueiras e conexões, além da bateria.

O mecânico acredita que o fogo teve início quando a mangueira de combustível apresentou vazamento, já que o veículo esteve parado por algum tempo, o que pode ter ressacado a mesma e, por estar muito próxima do motor, o combustível em contato com a parte quente, entrou em combustão.