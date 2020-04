Homem sofre politraumatismo ao cair com uma Hayabusa em alça de acesso à Rondon

ANDRADINA – A Polícia Rodoviária registrou na tarde de sexta-feira, 10, um acidente na alça de acesso do prolongamento da rua Bandeirantes para a rodovia Marechal Rondon, tendo o condutor de uma Hayabusa, 1.300cc, na cor vermelha, identificado por João Antônio Basílio Martins Pereira, o “Boy”, de 44 anos, motorista de carreta, sofrido politraumatismo pelo corpo. Ele foi socorrido inicialmente pelos bombeiros até a UPA e transferido para a Santa Casa devido a gravidade dos ferimentos. Como seu estado piorou, foi removido para a UTI –Unidade de Tratamento Intensivo da Santa Casa de Araçatuba, onde permanece internado.

A queda acidental com a Suzuki Hayabusa aconteceu quando o piloto João Antônio seguia pela rua Bandeirantes e decidiu entrar na rodovia Marechal Rondon, já que sairia no trevo de Andradina novamente pela av. Guanabara.

Ao entrar no acesso que passa atrás do Motel Pararti, desviou de um buraco na pista, porém, não conseguiu controlar a potente moto, saindo à direita na pista e batendo contra o barranco. Ele caiu na canaleta lateral de escoamento de águas pluviais e a moto, que pesa aproximadamente 250 Kg, caiu por cima dele. Com o choque ele fraturou 3 vertebras, sendo duas lombar e uma cervical.

Transeuntes que passavam por aquele acesso à Rondon perceberam a moto caída na canaleta e pararam para ajudar. A moto precisou ser tirada de cima dele porque também vazava combustível do tanque e, por estar com o motor e escapamentos aquecidos, poderia correr o risco de se incendiar, caso o combustível tocasse essas partes.

Ele sofreu traumatismo toráxico, craniano, em um dos braços e na coluna.

Ao ser socorrido o homem reclamava que não estava “sentindo” as pernas, apresentando somente formigamento. Seu estado de saúde inspira cuidados.

A motocicleta sofreu apenas um pequeno amassamento no tanque.