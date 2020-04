Dona de casa fica ferida em acidente ao lado de posto na entrada do Gasparelli

ANDRADINA – A dona de casa Lucélia dos Santos Teodoro, 38 anos, residente no bairro Gasparelli, sofreu escoriações pelo corpo e uma contusão no joelho esquerdo, ao se envolver em acidente de trânsito na noite de quinta-feira, 09, no cruzamento da Av. Rio Grande do Sul com rua Espírito Santo, bairro Benfica. Socorrida pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, medicada e liberada posteriormente. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu quando a dona de casa saía de seu bairro pela rua Júlio Francisco dos Santos, ao lado de um posto de gasolina e onde há um semáforo. Como o sinal ainda estava ainda verde para ela, prosseguiu a marcha, sendo acertada pelo GM Corsa, na cor branca dirigido por Andréia da Silva Ferreira, 39, residente no bairro Benfica.

Com o choque a vítima caiu no asfalto, sofrendo as escoriações e a contusão no joelho. Familiares seus foram ao local prestar ajuda no que fosse necessário.

Já a motorista do Corsa, que seguia pela Av. Rio Grande do Sul, sentido centro/bairro, informou aos policiais militares que atenderam a ocorrência que ainda faltavam alguns segundos para o sinal verde e ela continuou a marcha, momento em que acertou a vítima na motoneta Biz.

Quando os policiais foram conferir a documentação dos condutores e dos veículos envolvidos no acidente, constataram que a CNH – Carteira Nacional de habilitação de Andréia, motorista do Corsa, estava suspensa. Foi elaborada multa pela infração cometida e o veículo liberado para pessoa devidamente habilitada.

Tanto a motoneta Biz, como o GM Corsa, sofreram pequenas avarias. A Biz foi entregue para familiares da vítima.