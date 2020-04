28º BPM I completa 34 anos sem eventos comemorativos devido o coronavirus

ANDRADINA – Impedido de realizar uma cerimônia alusiva ao 34º aniversário de implantação do Batalhão de Polícia Militar/Interior, devido às restrições impostas pelo Ministério da Saúde e Governo do estado de São Paulo, pela pandemia do coronavirus, o comando da corporação lembrou a data em postagens singelas em redes sociais (whats app, facebook), parabenizando a todos os policiais da ativa e inativos que passaram pela unidade em Andradina. Cel PM Jovair (da reserva), um dos oficiais que já passaram pelo batalhão quando de sua implantação o município, enviou uma bonita homenagem ao comando para marcar a data (veja abaixo).

FINALIDADE

O 28º Batalhão de Polícia Militar do Interior (28º BPM/I) é a Unidade operacional da Polícia Militar do Estado de São Paulo responsável pela execução do policiamento preventivo e ostensivo na região de Andradina. É subordinada ao Comando de Policiamento do Interior 10, sediado em Araçatuba. Sediado na cidade de Andradina, o 28º BPM/I atua em 12 municípios: Andradina, Mirandópolis, Murutinga do Sul, Nova Independência, Guaraçaí, Lavínia, Castilho, Ilha Solteira, Pereira Barreto, Itapura, Sud Mennucci e Suzanápolis.

ORIGEM

A origem do 28º BPM/I é o 2º Pelotão da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Caçadores da Força Pública, aquartelado em Bauru, que é o atual 4º BPM/I. O 2º Pelotão foi instalado em Andradina em 07 de Abril de 1962, sendo que a partir dessa data a Polícia Militar, então Força Pública, passou a ter uma presença marcante na cidade e na região. Em 06 de Outubro de 1971, o 2º Pelotão foi elevado à condição de companhia, passando a pertencer ao 36º Batalhão, atual 2º BPM/I, com sede em Araçatuba. Em 27 de dezembro de 1985, a 2ª Companhia do 2º BPM/I foi transformada em Batalhão, sendo denominado 28º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

CRIAÇÃO

Criado o 28º BPM/I, foi desencadeado um árduo trabalho de instalação da nova Unidade, com a participação de Oficiais, Praças e com o apoio da comunidade, sendo concretizado em 10 de Abril de 1986, data que é considerada o dia do Aniversário da Unidade. O primeiro comandante do 28º BPM/I foi o Major PM Benedito Caetano Navarro, hoje Coronel da Reserva, que assumiu interinamente o comando no dia da fundação e posteriormente como comandante efetivo. Logo após a instalação do Batalhão, teve início uma nova Escola de Formação de Soldados, que possibilitou o preenchimento das vagas do efetivo fixado para a Unidade.

SEDE PRÓPRIA

Em Janeiro de 2006 iniciou-se a construção da sede própria, situada na Avenida Barão do Rio Branco, 405, bairro Passarelli, em Andradina, que foi inaugurada em 28 de Dezembro de 2006. A nova e definitiva sede do 28º BPM/I representa um marco na região de Andradina e nas atividades da Unidade, pois são instalações novas, próprias e construídas especificamente para as atividades de gerenciamento e desenvolvimento da segurança pública regional.

LEGALIDADE

Alicerçada nos Direitos Humanos, Polícia Comunitária e Gestão pela Qualidade, a Polícia Militar é instituição fundamental na defesa dos Direitos Humanos. Isso porque direitos humanos significa garantir a vida, a dignidade, a liberdade e a Integridade física de todos. Polícia Militar é sinônimo de patriotismo, civismo, hierarquia, disciplina, profissionalismo, lealdade, constância, verdade real, honra, dignidade humana, honestidade e coragem e, somente com a prática reiterada desses valores é que conquistaremos a consciência moral, hoje quase esquecida.

Sabemos que a Polícia Militar prega o constante respeito às leis e o respeito à comunidade. Lealdade e Constância eternizam a Polícia Militar.

Nunca desistam de buscar a Verdade e a Justiça. Se os Humanos não reconhecerem seu trabalho, Deus certamente reconhecerá!

“Para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada” – frase de Edmund Burke.

MENSAGEM DO CORONEL JOVAIR

PARABÉNS 28º BPM/I

Pelos 34 anos de profícuo trabalho junto à Comunidade de Andradina e região. Um agradecimento mais que especial aos veteranos dos idos de 1985, de Andradina e Araçatuba, que não mediram esforços para a sua implantação.

Um agradecimento à memória do Vereador Mauro Brito, que apresentou o Projeto de Lei para a criação de um Batalhão, e Prefeito João Carlos Carreira, pelo trabalho político junto ao Governo do Estado, SSP – Secretaria de Segurança Pública e PMESP – Polícia Militar do Estado de São Paulo; quantas viagens a Araçatuba e São Paulo fizemos, com o meu amigo e irmão Carreira, para que o batalhão fosse criado. Vale lembrar, que a antiga sede do 28º I, serviu de alojamento para os AlSd, no período de formação, e depois como sede do Batalhão, ressaltando que toda a estrutura física, imobiliária, reformas, alimentação e locação, já estavam previamente ajustadas com a Prefeitura.

Obrigado Fundação Educacional de Andradina (FEA) por nos acolher nas suas instalações, para a formação dos Alunos

SOLDADOS, “TURMA 86”.

Agradeço a Deus por ter me proporcionado saúde e sabedoria, como Comandante da 2ª Cia do 2º BPMI, nas articulações para a criação e implantação do 28º BPMI. Agradeço aos Cmt da época, Cel PM Ostini e Cel PM Edilson, por acreditarem e confiar no nosso trabalho, agradeço também ao então, Major PM Caetano, que retornou a Andradina, assim que foi criado o 28º I, e pela confiança e liberdade de me deixar fazer o melhor possível para a família PM e para os Andradinenses.

Obrigado a todos os Comandantes, Oficiais e Praças que vem conduzindo o 28º BPM/I até os dias de hoje, com muita sabedoria, amor e dedicação e fazendo o melhor possível; Andradina e os Andradinenses merecem.

Ao 28º BPM/I a minha continência pelos 18 anos vividos em Andradina, que me proporcionou o aprendizado profissional e base sólida e segura, para chegar ao posto de Coronel e ter a nobre missão de implantar o CPA M/10, na zona sul da capital.

Obrigado Andradina.

Parabéns 28º BPM/I, você já nasceu forte, sua missão é muito importante para o povo paulista.

Abraço fraternal

Cel PM Jovair