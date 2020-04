EUA chegam a 500 mil casos e estão perto de se tornar país com mais mortes por coronavírus no mundo

Segundo a universidade Johns Hopkins, já foram registrados 18.693 óbitos no país, apenas 156 a menos do que a Itália.

A Itália, ainda em primeiro, tem 18.849 mortes, seguida pela Espanha, com 16.081. A França ocupa a quarta posição no ranking, com 13.197.

Os EUA são também o país com mais casos confirmados no mundo, mais do dobro do segundo mais afetado, a Espanha, que aparece na lista com 158.273. Na sequência estão Itália, com 147.577, e França, com 125.931.