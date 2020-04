Jovem leva 15 facadas em tentativa de homicídio na cohab Gasparelli

ANDRADINA – Continua internado em estado grave na Santa Casa local o jovem Willian Pelaes Castro, de 26 anos, residente na rua Galerano Sanitá (antiga rua 5), do bairro Gasparelli, depois de violentamente atingido com 15 facadas (e não 12 como publicado anteriormente, ao sofrer tentativa de homicídio na noite de sexta-feira, 03, dentro de sua casa. O autor, que havia saído da penitenciária local no último dia 31/03, por roubo, foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça.

O acusado de cometer esse bárbaro crime é o servente de pedreiro Luan Bispo de Souza, de 23 anos, residente no bairro Barro Branco II, na cidade de São Paulo e que estava por Andradina depois de cumprir condenação pelo crime de roubo. Ele saiu da unidade prisional no último dia 31/03.

Segundo informações da Polícia Militar e imagens de um vídeo postado na rede social pela própria vítima, ela estava fazendo a janta, tendo o autor praticamente ao lado dela, já que, desde que o autor saiu da penitenciária de Andradina desde o último dia 31/03, onde cumpria pena por roubo (artigo 157), praticado em São Paulo, a vítima o convidou para dividirem o teto.

Em determinado momento, segundo depoimento do autor, ele teria feito a menção de acender uma pedra de crack, fato repreendido por Willian, morador da casa. O autor não gostou de ser interpelado e os dois começaram a discutir.

Nesse momento, enquanto fazia o vídeo e a janta, o autor partiu para cima de Willian, tendo as primeiras cenas sido registradas ao vivo. A vítima correu para o quarto da casa, sendo perseguido pelo acusado. Depois de ferido com muita gravidade, a vítima conseguiu sair para a rua, caindo na calçada.

Uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento pelo bairro Gasparelli e ao passar pela rua dos fatos foi solicitada por populares informando que havia uma pessoa esfaqueada e caída na rua e que o autor se encontrava dentro da residência. Os policiais militares acionaram o corpo de bombeiros, que socorreu a vítima até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi estabilizado e, devido à gravidade dos ferimentos, transferido para a Santa Casa local, onde passou por sutura dos ferimentos, permanecendo internado.

DUAS CIRURGIAS

Devido a gravidade dos ferimentos, Willian havia sido submetido a duas cirurgias, uma na mesma noite em que sofreu a tentativa de homicídio e outra

Enquanto isso, os policiais militares que inicialmente atenderam a ocorrência entraram na casa onde houve os fatos e o autor então fugiu, pulando muros e quintais.

PRISÃO RÁPIDA

Uma denúncia possibilitou que a Polícia Militar prendesse o autor do crime em menos de 30 minutos já na Praça Moura Andrade, todo ensanguentado, sendo dada voz de prisão em flagrante, conduzido ao Plantão Permanente e apresentado ao delegado plantonista, ficando ciente dos fatos e ratificando a prisão em flagrante, permanecendo á disposição da justiça. A faca utilizada na tentativa de homicídio foi apreendida pela Polícia Civil.

Segundo o criminoso, ele está de livramento condicional e ficou andando pelas ruas da cidade de Andradina quando encontrou Willian, um velho amigo, que o convidou para ficar na casa dele até o dia 06/04/20, quando possivelmente deveria retornar ao presídio.

PRESOS E AMIGOS

Willian e Luan se conheceram quando ambos estavam presos na penitenciária de Andradina, onde o primeiro cumpriu um ano e oito meses de prisão por violência contra o idoso (havia agredido violentamente seu pai – hoje já falecido) e também tinha furtos com processos pendentes.

Já Luan veio transferido de São Paulo onde cometeu roubo e, por problemas de convivência naquela unidade prisional, foi transferido para uma penitenciária considerada neutra, como Andradina (ou oposição como dizem no jargão da cadeia). Os dois ocupavam a época ala para pessoas que precisavam de certa proteção no sistema carcerário, como uma espécie de “seguro”, notadamente Willian, que se declarava homossexual.

Nesses oito meses de liberdade, Willian teria ido visitar Luan na penitenciária várias vezes, informou uma fonte que prefere não ser identificada.

Willian ganhou a liberdade há oito meses e foi morar na casa da cohab Gasparelli que pertencia a seu pai. Vizinhos reclamavam que ele promovia algazarra e também recebia adolescentes na casa.

Quando saiu no último dia 31 de março, Luan foi convidado por Willian para permanecer em sua casa até que tivesse que retornar novamente para a penitenciária, o que deveria aconteceu no próximo dia 06.

Nesse intervalo aconteceu a tragédia. Willian, que é aposentado ou recebe ajuda do governo federal por apresentar deficiência mental, teria recebido o dinheiro no dia dos fatos, foi ao mercado comprar alimentos e a noite foi fazer janta para os dois.

Em determinado momento da conversa, Luan teria consumido uma pedra de crack e, na fissura de consumir mais droga, teria pedido mais dinheiro para a vítima, que o repreendeu. Ao irem para o quarto enquanto a janta não ficava pronta, ele desferiu 15 facadas pelo corpo de William e fugiu antes da chegada da PM, que o capturou na praça central de Andradina. Os comerciante do local ficaram com medo por causa da atitude estranha dele e de serem assaltados.