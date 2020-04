Incêndio destrói cabine de carreta na divisa de Castilho e Três Lagoas

CASTILHO – Um curto circuito é a causa mais provável para um incêndio ocorrido na tarde de terça-feira, 31/03, que destruiu completamente a cabine de uma carreta bitrem, carregada com aproximadamente 40 toneladas de celulose, quando circulava pela rodovia Marechal Rondon (SP 300), divisa de Castilho (SP) e Três Lagoas (MS). A rápida intervenção do Corpo de Bombeiros da cidade sulmatogressense evitou que o fogo se alastrasse para a carga, que tinha como destino o porto de Santos (SP). Não houve feridos.

O incêndio aconteceu, segundo o motorista, quando ele dirigia o “bruto” pela rodovia no sentido Três Lagoas/MS à Castilho/SP e, após passar a ponte rodoviária sobre o Rio Paraná, notou fumaça saindo da cabine da carreta.

Ele parou rapidamente o veículo no acostamento e desceu para se proteger das chamas, que começavam a tomar conta do ‘cavalo mecânico’. Devido ao incêndio, o tráfego na região foi interditado por aproximadamente uma hora nos dois sentidos da Rondon, causando um pequeno congestionamento.

O incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros e foi controlado quando já se espalhava para a carroceria do caminhão. O trabalho rápido dos bombeiros evitou que as chamas atingissem os cabos de transmissão que abastece as cidades do Estado de São Paulo, como Castilho e Andradina.

BOMBEIROS

Segundo o tenente Cândido, por volta das 17h desta terça-feira (31), a corporação foi informada que um Bitrem carregado com celulose estava em chamas: “Tivemos que atuar rápido par evitar um dano maior, até mesmo à população daquele Estado que ficaria sem energia, caso os cabos de alta tensão fossem atingidos. O deslocamento da nossa base até a ocorrência foi em torno de 8 Km e devido a resposta rápida no atendimento, conseguimos evitar um mal maior”, disse o oficial da corporação.

MOBILIZAÇÃO

Além de homens e ferramentas, foram mobilizados dois caminhões e quatro bombeiros gastaram aproximadamente 2,5 mil litros de água para apagar o fogo que atingiu o cavalo mecânico. A carga e a carreta não foram atingidas pelo fogo. Só um apequena parte ficou chamuscada”. (com informações do site Rádio Caçula)