Polícia Civil prende suspeito de envolvimento no homicídio de “Grilo”

Delegado da DIG disse que o crime é resultado de “Guerra de Gangues”, mas a vítima do homicídio era inocente e não tinha envolvimento nela

ANDRADINA – A Polícia Civil, através de equipes da DIG – Delegacia de Investigações Gerais e DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Andradina cumpriram na manhã de terça-feira, 01, Mandado de Prisão (MP), em caráter temporário, do investigado G. P. S., de 18 anos, residente na cohab Otávio Minholi, no jardim Europa, possivelmente envolvido no homicídio que vitimou o braçal Rogério de Souza, o “Grilo” de 42 anos, no último dia 28 de março, no bairro Pereira Jordão. O rapaz preso foi encaminhado para a cadeia de Pereira Barreto.

O HOMICÍDIO

Na noite do último sábado, dia 28, os trabalhadores braçais Rogério de Souza, o “Grilo” de 42 anos, José Roberto de Souza, o “Beto”, de 32, além do dono da residência localizada na rua Francisco Ruiz (antiga D. Pedro I), Nelson José de Oliveira, 55, junto com outras três pessoas identificados pelos apelidos “Marquinho, “Alemão” e “Bielzinho” ou “Bê”, esse de 15 anos, estavam sentados em frente da casa no bairro Pereira Jordão, bebendo e conversando.

Próximo de 23h, três indivíduos em bicicletas surgiram da rua Alcides Fernandes Paiva (que passa em frente do asilo), entraram na rua Francisco Ruiz e, ao chegarem em frente aos seis, sem dizer nada, sacaram uma ou duas armas e efetuaram vários disparos.

Nelson e Marquinhos, por estarem muito embriagados, nem conseguiram correr, permanecendo pelo local, felizmente sem ferimentos. Já “Grilo”, “Beto” e “Bê”, correram para o interior da residência, sendo perseguido pelos autores e pela saraivada de tiros.

“Grilo” foi mortalmente ferido com um tiro do lado esquerdo do tórax (provavelmente quando se levantou, já que ele é muito alto), caindo já sem vida entre o fogão e a porta da cozinha da casa; “Beto” sofreu ferimento por disparo de arma de fogo na panturrilha esquerda, foi socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, passou por sutura do ferimento e permaneceu em observação, sendo liberado durante a madrugada.

O adolescente “Bê”, ou “Bielzinho”, que seria o alvo dos atiradores, conseguiu fugir para os fundos da residência, não foi localizado pela PM e não se sabe se ele ficou ferido, já que não procurou ajuda médica nos dias que sucederam aos fatos. O outro indivíduo de apelido “Alemão”, também provável alvo, fugiu dos atiradores e até o momento não foi identificado pela Polícia Civil.

INVESTIGAÇÕES E IDENTIFICAÇÃO

Depois dos fatos acontecidos, com trabalho da Polícia Militar de tentativa de localização dos autores, sem sucesso, o caso foi repassado para a DIG, que, diante de investigações logo após os fatos, chegou até G. P. S., de 18 anos, residente na cohab Otávio Minholi, como um dos supostos envolvidos no homicídio e tentativa de homicídio.

OUTROS ENVOLVIDOS

As investigações prosseguem para identificar outros possíveis autores, que agiram como comparsas nesse bárbaro crime, que tem a ver com guerra de gangues de jovens de bairro diferentes da cidade, desta vez entre o jardim Europa e o bairro Pereira Jordão.

O delegado Raoni Spetic Sela, da DIG, preferiu não adiantar até que ponto estão avançadas as investigações, mas deixou a entender que mais duas pessoas, que seriam adolescentes, estariam juntos no momento do homicídio e tentativa de homicídio e trabalha para suas rápidas identificações, para que não sofram possíveis represálias.

TIROS

Na noite de terça-feira, 31/03, próximo de 23h30, uma casa localizada na antiga rua 7, da cohab Antônio Minholi, foi alvo de pelo menos 5 disparos de arma de fogo, que transfixaram o zinco do portão, acertando um veiculo VW Gol, na cor branco e a parede da área. Os autores fugiram antes que pudessem ser identificados.

Segundo informações, o rapaz preso na manhã de quarta-feira, acusado de envolvimento no homicídio de “Grilo”, seria o morador da residência. Internautas também relataram terem ouvido disparos de arma de fogo por volta de 20h na cohab São João, que fica próximo do jardim Europa.

PEREIRA BARRETO

O capturado foi ouvido pelo Delegado de Polícia da DIG e encaminhado à Cadeia Pública de Pereira Barreto, onde ficará a disposição da Justiça e da Polícia Judiciária. As investigações continuam em curso para esclarecer o envolvimento de outras duas pessoas.