Carreta roubada em Andradina é localizada em Presidente Venceslau

Veículo estava com as portas fechadas e sem motorista no trecho da rodovia Integração, de Presidente Venceslau. Crime ocorreu no trecho da cidade de Andradina (SP).

PRESIDENTE VENCESLAU – A Polícia Militar Rodoviária localizou na manhã de domingo (29), no km 78 +300 da Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração” (SP-563), em Presidente Venceslau, a carreta Mercedes Benz, na cor branco, placas de Caçu (GO), roubada na sexta-feira (27), no trecho da mesma rodovia, porém, que passa por Andradina. A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Civil de Presidente Venceslau.

A localização a carreta roubada aconteceu durante patrulhamento da Polícia rodoviária, base Presidente Prudente, quando os militares avistaram a mesma parada às margens da rodovia Integração, com as portas fechadas, porém não travadas e sem condutor por perto.

Ao averiguarem no interior do veículo, os policiais rodoviários constataram alguns equipamentos desmontados e outros faltando.

Mediante consulta pela placa do veículo, foi constatado que a carreta era produto de roubo, que ocorreu na última sexta-feira (27), na mesma rodovia Integração, porém, no trecho que passa por Andradina (SP), distante aproximadamente 120 Km de onde foi localizada.

Essa não é a primeira vez que bandidos roubam carretas na mesma rodovia Integração, desde o trecho do rio Tietê, até o trevo que demanda para a usina Gasa. Pelo menos outros 3 casos já foram registrados.

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Civil em Presidente Venceslau. (com informações do G1)