Homem de 40 anos é acusado de molestar a sogra e uma sobrinha no PJ

ANDRADINA – A Polícia Civil, através da DDM – Delegacia de Defesa da Mulher está investigando uma denúncia de que um homem de 40 anos, residente no bairro Pereira Jordão, teria abusado de sua sogra de aproximadamente 55 anos e tentado molestar a sobrinha, de apenas 13, as duas moradoras no mesmo bairro. As vítimas foram encaminhadas ao plantão policial para registro da ocorrência e o acusado não foi localizado pela Polícia Militar.

O caso aconteceu na semana passada e movimentou o plantão policial, já que outros parentes das duas vítimas também foram ao plantão policial. Segundo a mulher, que é sogra do acusado, teria havido a conjunção carnal. A Polícia Civil vai averiguar em que situação isso teria acontecido e porque a mulher não gritou por socorro, já que todos morariam no mesmo quintal.

Já a adolescente conseguiu se livrar das investidas do homem a partir do momento que denunciou-o para outros adultos da casa. Mesmo assim ele pode ser indiciado por importunação sexual.

Em casos como esses a Delegacia de Defesa da Mulher não tem por hábito divulgar o andamento das investigações para não constranger as vítimas e por isso a reportagem não conseguiu coletar mais dados a respeito do caso. Só ficou ciente do fato porque o repórter estava no plantão no momento em que a ocorrência era registrada.