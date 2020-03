Homem é preso por receptação de maquinário furtado no clube dos Bancários

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde de segunda-feira, 23, C. R. L., vulgo “Alemão”, acusado de receptação, depois de flagrado em sua residência com dois aparadores elétricos de grama. Ele também foi indiciado pelo crime de furto de energia, o famoso “gato”. Diante do fato, foi apresentado no 1º DP, onde foi feito elaboradora boletim de ocorrência de receptação, liberando alemão para responder em liberdade. Posteriormente os proprietários do material furtado foram até a Delegacia e os reconheceu tendo-os restituídos.

A detenção do indiciado aconteceu quando policiais da Força Tática receberam uma denúncia dando conta de que um indivíduo conhecido pelo apelido de “Alemão” estaria de posse de uma arma de fogo. Diante da informação, equipes de Força Tática passaram a patrulhar com vistas a sua localização.

Depois de certo tempo C.R.L., vulgo “Alemão” foi encontrado, abordado e revistado, juntamente com dois amigos, porém nada de ilícito foi encontrado.

Porém, diante da denúncia, foi solicitada autorização dele para vistoriar sua residência, o que de fato aconteceu.

No interior da casa foram localizados dois aparadores de grama elétricos de cor verde, ambos da marca Trapp, um modelo RM-70E e outro MC-50-E, além de uma extensão elétrica de aproximadamente 30metros. Indagado sobre a procedência dos bens, não soube fornecer informações precisas, somente que tinha pego de um indivíduo conhecido pelo apelido de “Chocolate”, residente na cidade de Murutinga do Sul e estava aguardando a nota para vendê-los posteriormente.

Ainda na busca observaram um fio saindo do padrão de energia indo até seu aparelho de ar condicionado, conhecido como o “famoso gato”.

Foi solicitada a presença da concessionária Elektro, porém não teve êxito, já que não puderam deslocar até a residência para comprovar o fato.

Diante das evidência de conduta ilícita, “Alemão” foi apresentado no 1º DP, onde foi elaborado boletim de ocorrência de receptação, liberando alemão para responder em liberdade.

A Polícia técnico/científica esteve no local para realizar os exames periciais do furto de energia.

Posteriormente, um representante do Clube dos Bancários, localizado na vicinal Sebastião Lourenço da Silva, ao lado das antigas instalações da ADPM, compareceu no 1º D.P., reconhecendo as máquinas que foram furtadas em 19/03, sendo devolvidas a ele, que agradeceu muito o empenho da Polícia Militar.