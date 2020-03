Lutador de MMA é condenado a 1 ano de prisão e madrasta a 17 pela morte do enteado em MS

Joel teve a pena menor porque houve a desclassificação do crime. E, conforme o advogado do lutador, Víctor Cáceres, como ele já cumpriu mais de um ano de prisão, porque foi autuado em flagrante, deve ser colocado em liberdade nesta quarta-feira (11).

“Sustentei a total inocência de Joel, e que tudo poderia ter acontecido em razão da confiança que tinha na Jéssica. Que apesar da existência de hematomas e laceração no corpo da criança, alguns podem ser justificados”, disse o advogado do lutador, Victor Cáceres.

Joel foi ouvido à tarde após o pronunciamento de todas as testemunhas de acusão e defesa. Entre elas estavam, a mãe biológica do bebê, uma enfermeira do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e também o médico legista. O júri foi composto por cinco mulheres e dois homens.

O crime ocorreu no dia 16 de agosto de 2018. Agressões na cabeça, pescoço e pancadas nas costas, que causaram dilaceração no fígado e morte de bebê de 1 ano e seis meses. É o que apontou a perícia, após análise no corpo do menino. O casal tornou-se réu acusado pelo assassinato, em setembro de 2018.

Entenda o caso

O casal é acusado de matar o filho do lutador. Joel nega envolvimento no crime, já a madrasta confessou durante os depoimentos a polícia agressões que resultaram na perfuração do fígado e morte do menino, mas no julgamento mudou a versão, dizendo que teria ocorrido um acidente com a criança.

O crime ocorreu quando o bebê estava em casa com a madrasta e o pai. Socorristas foram chamados para atender o menino com a informação de que ele teria se engasgado e quando viram marcas no corpo avisaram a polícia.