Corpo de secretário de Esportes assassinado em Ferraz é enterrado no Cemitério da Saudade

Segundo a polícia, os criminosos fizeram um motorista de aplicativo refém e usaram o carro dele para irem até a casa da vítima. Após o assassinato, os criminosos devolveram o carro para o motorista e mandaram que ele não denunciasse o caso à polícia.

O assassinato do secretário está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Mogi das Cruzes. Imagens de câmeras de monitoramento estão com a polícia. Elas mostram momentos depois do crime.

O carro desce a rua, logo atrás estão os criminosos correndo, um deles carrega uma espingarda. No total são quatro homens. O motorista do carro faz uma manobra para voltar pela mesma rua. Todos se aproximam e fogem no carro.

A Prefeitura informou que Brito estava há 3 anos no cargo e deixaria a Prefeitura no dia 30 para se candidatar a vereador.

Um assessor informou que o secretário foi atingido por tiros de uma arma calibre 12. Um boletim de ocorrência por homicídio, roubo de veículo e localização/apreensão de veículo foi registrado na delegacia de Ferraz de Vasconcelos.

O autônomo Walmor Ferreira da Silva ouviu os gritos de socorro. “Morreu na hora, foi na hora. Eu ouvi socorro, socorro e fui olhar e quando vi ele caído. Eu não vi o carro só vi o barulho dele saindo.”

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos enviou nota informando que “lamenta muitíssimo o ocorrido na noite de ontem (09), que resultou no falecimento do secretário municipal de Juventude, Esporte, Turismo e Qualidade de Vida, Francisco Pereira de Brito, conhecido como Dr. Tico. O titular da pasta era um excelente gestor, que desde o início de 2017 esteve à frente do Esporte ferrazense lutando para fazer uma cidade melhor, oferecendo qualidade de vida aos munícipes por meio de várias ações de impacto.”

Roubo do veículo usado no crime