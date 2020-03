Bebê morto é achado em meio a lençóis sujos e com o corpo repleto de formigas em hospital, diz polícia

Conforme a polícia, a criança de nome Killian Lima de Carvalho nasceu no dia 4 de março deste ano e apresentava problemas de saúde. Ele não resistiu e morreu por volta das 2h (de MS), sendo que a família foi informada por volta das 6h. No entanto, ao chegar no hospital, eles teriam ficado chocados com a situação em que encontraram o bebê.