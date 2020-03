Vídeo mostra confusão que pode ter causado morte de advogado durante festa de carnaval

A confusão foi durante o carnaval no Clube de Campo da cidade. Luiz morreu na terça-feira (3) depois de ficar uma semana internado na Santa Casa de Jaú.

A imagem mostra um homem saindo por um portão. Na sequência ele é agredido pelas costas. Cambaleando, ele reage, mas é agredido por pelo menos três homens.

Outros dois observam o espancamento. Depois de levar vários chutes, pontapés e socos, o advogado cai desacordado e fica no chão. Os agressores ainda mexem nas pernas da vítima e observam que o homem está imóvel.

A Polícia Civil abriu um inquérito depois que um amigo da vítima, que é médico, registrou um boletim de ocorrência questionando as lesões sofridas por Luís.

Segundo o registro policial, o médico relatou aos policiais que recebeu uma mensagem da ex-mulher do amigo, falando que ele tinha bebido demais e caído no clube de campo. Ele teve ferimentos na cabeça e foi levado para a Santa Casa.

Ainda de acordo com o BO, o médico estava de plantão no dia e foi visitar o colega, quando notou que as lesões não seriam causadas por uma queda, mas por agressão, e decidiu registrar a ocorrência.