Câmara de Castilho vai prestar homenagens à policiais militares da cidade

CASTILHO – A Câmara de Vereadores de Castilho realizou na última segunda-feira, 2, mais uma seção ordinária, quando foram colocados em discussão e aprovação dos parlamentares, vários requerimentos e indicações, buscando que melhorias sejam adotadas pelo poder público municipal visando melhorias no dia a dia da população castilhense. Todos requerimentos e indicações foram aprovadas por unanimidades dos vereadores presentes.

MOÇÃO DE APLAUSOS

Um dos requerimentos apresentados é de autoria do vereador Flávio José do Nascimento, para que seja concedida uma Moção de Aplausos para oito policiais militares que atuam na cidade de Castilho, pelos excelentes trabalhos que todos vem desenvolvendo no município. Os agraciados são: 1º sargento PM Vagner de Souza Santos, cabos PMs Carlos Rafael Pereira Suf, Adriano Gregolin, Marcio Cardoso Praxedes, Vitório Hugo Apolínário, além dos soldados PMs Edvander Moura de Souza, Paulo Sergio Costa de Alencar, e Carlos Roberto da Silva.

JUSTIFICATIVA

Em sua justificativa para conceder tal honraria, o parlamentar cita que “Vemos no dia a dia, constantes ações preventivas sendo realizadas na cidade, combatendo a criminalidade, demonstrando comprometimento, transmitindo uma maior sensação de segurança para os moradores, assim entendo o devido reconhecimento”, explicou o vereador Nascimento.

Outros três requerimentos foram de autoria do vereador Wagner de Souza Oliveira, o “Waguinho”, sendo dois deles solicitando informações sobre destinação de verbas a serem aplicadas em locais específicos.

Desta vez o presidente Sebastião Reis Oliveira, o “Tião Japonês”, não apresentou nenhum requerimento, mas coube a ele comandar os trabalhos da Casa de Leis encaminhando os pedidos para seus respectivos setores responsáveis. Ele classificou a seção como tranquila e satisfatória, aproveitando ainda para atender alguns munícipes que foram procura-lo ao término da seção.