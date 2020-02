Homem é baleado após discussão dentro de bar em Araçatuba

ARAÇATUBA – Um homem de 30 anos foi baleado dentro de um bar no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Araçatuba (SP), na madrugada desta sexta-feira (21).

Segundo a polícia, a vítima se envolveu em uma discussão, com outro homem não identificado até o momento. Ele ficou ferido no queixo.

A mulher do homem baleado contou que estava dentro do carro, na frente do bar, esperando o marido sair.

O homem foi socorrido inconsciente e levado pelo Samu para a Santa Casa, onde continua internado.