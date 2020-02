Polícia Civil recupera mais de R$ 59 mil desviados da Câmara Municipal de Monte Castelo através de golpe virtual

Valor subtraído por meio de fraude em outubro de 2018 foi parar na conta de uma empresa no DF. São apurados os crimes de estelionato e de associação criminosa.

MONTE CASTELO – A Polícia Civil conseguiu recuperar mais de R$ 59 mil que haviam sido desviados de uma conta da Câmara Municipal de Monte Castelo (SP) através de um golpe virtual que envolveu a suspeita de hackeamento das operações digitais realizadas pelo Poder Legislativo. As investigações continuam para identificar o autor do desvio do dinheiro e estão sendo apurados os crimes de estelionato e de associação criminosa.

Em outubro de 2018, indivíduos ainda não identificados, por meio de uma fraude, subtraíram R$ 59.200 da Câmara Municipal. Um inquérito foi instaurado e, por meio de atividades de inteligência policial, foi identificado o destino do dinheiro e seu beneficiário, uma empresa de consultoria sediada em Brasília (DF).

Em seguida, os policiais civis conseguiram identificar o proprietário da empresa e o funcionário que sacou o dinheiro desviado da Câmara Municipal.

Questionados, em princípio, os homens alegaram desconhecer a forma como o referido montante foi parar na conta da empresa onde trabalham, mas eles acabaram convencidos a restituir o dinheiro, nesta quarta-feira (18).

Como não houve situação de flagrante, os investigados continuam em liberdade.

O dinheiro recuperado foi depositado em uma conta judicial e será restituído aos cofres públicos municipais de Monte Castelo a critério do Poder Judiciário da Comarca de Tupi Paulista (SP).

Golpe virtual

O delegado Eliandro Renato dos Santos, responsável pelas investigações realizadas pela Polícia Civil sobre o caso, explicou ao G1 que o golpe foi aplicado contra a Câmara Municipal de Monte Castelo de maneira virtual, com a suspeita de que tenha havido o “hackeamento” das operações digitais feitas pelo Poder Legislativo.

O delegado ainda frisou que a Polícia Civil suspeita de que a descoberta do golpe virtual em Monte Castelo possa representar apenas a “ponta da pirâmide” de um esquema criminoso ainda maior.

“As investigações continuam e pretendemos ir a fundo para o esclarecimento desse tipo de esquema. O mais importante até agora foi a recuperação da totalidade do desfalque ocorrido em Monte Castelo, pois se trata de dinheiro público, que deve ser usado em benefício da população”, complementou Santos ao G1.

Câmara Municipal

Em nota, a Câmara Municipal de Monte Castelo informou que, em outubro de 2018, houve um desvio de dinheiro depositado na conta bancária do Poder Legislativo através de hackers que invadiram o sistema da instituição financeira e transferiram o valor para uma empresa sediada em Brasília.

Segundo o Legislativo, o caso foi imediatamente denunciado à Polícia Civil de Monte Castelo, que abriu inquérito policial em trâmite perante a 1ª Vara Judicial Criminal da Comarca de Tupi Paulista.

Em 21 de fevereiro de 2019, a Procuradoria Jurídica da Câmara ingressou com ação judicial cível contra a instituição financeira visando ao ressarcimento da verba pública desviada, “já que houve uma invasão no sistema de segurança do banco que proporcionou a retirada do dinheiro pelos fraudadores”, salientou o Legislativo.

“Portanto, foram criminosos que tentaram desviar o dinheiro público que, graças à imediata atuação da Câmara Municipal junto à Polícia Civil e ao Poder Judiciário, puderam ser recuperados. Repito: ação de criminosos, que não mantêm nenhum vínculo com Monte Castelo”, afirmou o presidente da Câmara, vereador Rodrigo Frederico (MDB).

“De qualquer forma, aqueles cidadãos que estejam interessados sobre o caso, como ocorreu, quem são os prováveis fraudadores, podem se dirigir à Polícia Civil do município de Monte Castelo para melhor ter conhecimento sobre como tudo ocorreu e, a partir disso fazer comentários coerentes. Estamos à disposição da população para quaisquer esclarecimentos”, concluiu o parlamentar.