Montador de móveis ferido em acidente próximo do shopping

ANDRADINA – O montador de móveis, M. H. J. R. S. Albuquerque, de 24 anos, sofreu escoriações e contusões pelo corpo, felizmente leves e um furo no lado interno do tornozelo direito, ao se envolver em acidente de trânsito na manhã de quinta-feira, 13, no cruzamento da Av. Guanabara com rua Cuiabá, bairro Santo Antônio. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e liberado durante a tarde do mesmo dia. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu quando o rapaz pilotava a CB300, na cor vermelha, pela avenida citada, sentido trevo/centro e não percebeu que o VW Gol (modelo quadrado), na cor cinza, dirigido pelo lavrador E. S., 54, residente em Guaraçaí, estava parado e sinalizando para realizar manobra à esquerda para acessar a rua Cuiabá, sentido à Vila Mineira, onde mora seu cunhado, que também estava no veículo. As famílias haviam ido até o supermercado do shopping fazer compras.

Sem tempo para desviar completamente do Gol, montador de móveis bateu forte a moto contra a lateral traseira esquerda do veículo, literalmente ‘voando’ a vários metros de distância, sofrendo os ferimentos e o furo no tornozelo, provocado por um parafuso da moto.

Com o impacto, a moto CB 300 sofreu quebra de várias partes da carenagem, dos dois retrovisores, manete de embreagem e apoio do garupa, além de entortamento do pedal de embreagem e estribo de apoio do pé, esses do lado esquerdo. Já o gol sofreu amassamento do paralama e da porta, além do pneu traseiro furado, todos lado esquerdo.

A via da Av. Guanabara, sentido centro/trevo, precisou ser interrompida para o socorro da vítima e o trabalho da perícia técnico/científica, que deverá emitir laudo sobre as causas do acidente em até 30 dias.

SAÍDA E ENTRADA

Tem comerciante solicitando que a Prefeitura de Andradina, através do Departamento de Trânsito, faça reuniões com os responsáveis pelo Atacadão (Tome Leve), visando as mudanças das saídas e entradas de veículos, para retirar o fluxo de veículos da Av. Guanabara. Segundo eles, o trânsito ficou “estrangulado” naquele quarteirão.