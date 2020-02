Motorista de ônibus de usina foge depois de se envolver em acidente com vítima

ANDRADINA – A Polícia Civil deve ir em busca de imagens de câmeras de segurança que possibilitem identificar o motorista de um ônibus que presta serviço para a usina sucroalcooleira de Andradina e que se envolveu em um acidente de trânsito na tarde de quarta-feira, 12, no cruzamento da rua Bandeirantes com o acesso para a rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração”, bairro Santa Cecília. Uma mulher que estava em uma motoneta sofreu escoriações e contusões pelo corpo, felizmente leves e recusou encaminhamento até uma unidade de saúde. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

Segundo informações coletadas no local pela reportagem, a costureira N. R. C., 45 anos, residente no loteamento “Quinta dos Castanheiras”, pilotava a motoneta Biz, na cor branco, pela rua Bandeirantes, sentido do bairro Santa Cecília para o centro e ao chegar na pequena rotatória localizada quase debaixo do viaduto da rodovia Integração, teria sido surpreendida pela manobra do motorista do ônibus,. Que seguia em sentido contrário e virou repentinamente à esquerda para acessar à integração.

Sem tempo para frear, a motoneta foi acertada em cheio pelo ônibus, tendo a mulher caído no asfalto e sofrendo as escoriações. O ônibus passou sobre a roda dianteira da Biz. Depois do acidente o ônibus em parou e o motorista seguiu sem parar ou prestar socorro à vítima, que levantou-se rapidamente e foi para o acostamento da via, evitando de ser atropelada por outros veículos.

Além da roda entortada, a motoneta teve a carenagem arrancada no acidente. Se identificado, o motorista poderá ser processado por lesão corporal, omissão de socorro e fuga do local de acidente.

A mulher informou que sabe que tem que parar na rotatória do viaduto da Bandeirantes com Integração, já que passa pelo local diariamente, mas o motorista não havia sinalizado com essa intenção de virar à esquerda par acessar a rodovia. “Se tivesse sinalizada, teria parado, como faço costumeiramente” disse ela à reportagem.