PM prende dupla armada dentro do Poupa Tempo e evita tragédia

Polícia Militar agiu rápido, prendeu os dois jovens por porte de arma dentro do Poupa Tempo de Andradina, impede uma tragédia e salva uma vida

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde de segunda-feira, 10, os primos F. A. L. L., residente na rua 23 do loteamento Nova Canaã, bairro Gasparelli e J. P. L., da rua Projetada I, conjunto “Quinta dos Castanheiras”, no bairro Santa Cecília, os dois de 19 anos, acusados de porte ilegal de arma de fogo, quando o primeiro foi surpreendido com um revólver calibre 38, com seis munições intactas, dentro do prédio do Poupa Tempo, localizado no cruzamento da Av. Barão do Rio Branco com rua 13 de maio, centro. Encaminhados ao 2º DP, os dois foram indiciados e o delegado arbitrou fiança no valor de R$ 4 mil para cada um, não sendo paga, permanecendo os dois na carceragem do plantão até terça-feira, 11, para apresentação no fórum local quando serão ouvidos em audiência de custódia.

A prisão dos acusados aconteceu quando policiais militares tomaram conhecimento que um indivíduo estaria no interior do POUPATEMPO em atitude suspeita.

De imediato uma equipe de ROCAM, formada pelos cabos PMs Piaci e Delvito, além do soldado PM Carvalho, deslocou-se ao local mencionado onde, utilizando o raciocínio policial, avistaram F. A. L. L e J. P. L., no interior do estabelecimento. Os dois são conhecidos nos meios policiais por envolvimento em “Guerra Bairros”, tráfico de droga, porte de arma, etc.

De imediato a equipe, utilizando todas as técnicas de abordagem de modo a não criar pânico naquele local público com grande aglomeração de pessoas, prosseguiu na abordagem. Com J. P. L., nada de ilícito foi localizado.

Já na cintura de F. A. L. L., foi localizado um Revólver Taurus, Cal.38, capacidade para 6 Tiros e municiado com seis munições intactas. J. P. L., relatou aos policiais que momentos antes foi ameaçado por indivíduos de “bairros rivais” quando estava dentro daquele estabelecimento público, onde foi tirar uma nova RG, e que ligou para seu primo F. A. L. L., pedindo para ele pegar a arma e levar para ele até o Poupatempo.

Diante do exposto, com o apoio das viaturas de Força Tática, os indivíduos foram conduzidos até o 2º DP para conhecimento e providências tomadas pelo delegado de Polícia. Foi arbitrada a fiança no valor de R$ 4 mil para cada indiciado, que não foi paga e os dois permaneceram recolhidos e a disposição da justiça.

Segundo a Polícia Militar, cabe ressaltar que, caso houvesse o encontro dos dois “inimigos” dentro daquele local público, certamente haveria uma situação que poderia ter tomado proporções catastróficas devido ao pânico que seria gerado com os possíveis tiros, aliado ao fato do prédio só possuir uma saída.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Encaminhados na terça-feira, 11, para o fórum de Andradina para serem ouvidos em audiência de custódia, o juiz decidiu que os dois vão aguardar o processo presos, convertendo suas prisões em flagrante em prisão preventiva, determinado o recolhimento dos dois ao CDP – Centro de Detenção Provisória de Nova Independência. J. P. L., estava em liberdade há 7 meses.