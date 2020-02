Sucesso total o 2º Encontro da Família Passarelli em Andradina

ANDRADINA – Mais de 300 pessoas cuja árvore genealógica esta ligada à família Passarelli, se reuniram no último sábado, 08 no Grecan – Grêmio Recreativo, Esportivo Cesp de Andradina, localizado na rua São Paulo, cruzamento com a rua Quintino Bocaiuva, bairro Peliciari, para a realização de seu 2º Encontro com a família que é uma das mais tradicionais e que marcou e marca a história da cidade de Andradina.

Para se ter uma ideia da importância desse evento, até pessoas vieram do velho continente, mas precisamente da Itália (berço e início de tudo), para o almoço que começou pouco depois das 12h, comemorado com um bom churrasco, vinagrete, arroz branco, precedido por uma mesa de frios. Cerveja, champagne, refrigerante e um bom vinho fizeram parte das comemorações festivas, marcadas por muita gesticulação e conversa em bom e alto som “a la italiana”.

Teve também a foto histórica dos presentes, além de um bolo comemorativo dos 132 anos do primeiro a dar início da ramificação Passarelli e de um aniversariante daquele dia.

3º ENCONTRO

Prova de que esse encontro foi sucesso total, já que o primeiro havia sido realizado em 1998, os organizadores já agendaram o 3º Encontro da Família Passarelli para daqui a dois anos, em local ainda a ser definido.

NOME PASSARELLI EM ANDRADINA

Prova da importância do nome Passarelli é que existe em Andradina um bairro com esse sobrenome, uma EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental Humberto Passarelli, uma rua no distrito industrial com o nome Hermenegildo Passarelli, além de nomes ligados a politica local, entre outros ligados à arte, fotografia, gastronomia, empresarial e muitos outros ramos da sociedade como um todo.