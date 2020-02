Procurado pela Comarca de Pacaembu e capturado em Andradina

ANDRADINA – A Polícia Militar capturou na manhã de sexta-feira, 07, o construtor G. O., residente na rua Quintino Bocaiuva, Vila Botega, por força de um Mandado de Prisão expedido em 06 de agosto de 2019, pela juíza de direito da Vara da Comarca de Pacaembu (região de Dracena), por condenação em envolvimento em um latrocínio cometido no ano de 2004, em Andradina. Encaminhado ao 2º DP, permaneceu à disposição da Justiça.

A captura do procurado aconteceu durante patrulhamento pela Vila Botega, quando os integrantes da equipe de CGP – Comando Grupo Patrulha, sargento PM Constantino e cabo PM Amorim, os policiais avistaram um veículo GM Corsa com um casal em seu interior e estacionando na contramão de direção.

Ao efetuarem a abordagem no casal dentro do veículo e consultaram o documento (RG) do homem, constou antecedentes criminais e um mandado de prisão em desfavor dele, assinado pela juíza de direito da Comarca de Pacaembu. Em razão disto, foi conduzido ao 2° DP, onde foi registrado boletim de ocorrência de captura de procurado, permanecendo à disposição da justiça.

Segundo informações, depois do latrocínio cometido no ano de 2004, ele permaneceu preso por aproximadamente 10 anos, recebendo o benefício da progressão de pena, até a liberdade assistida. Porém, nesse período deixou de cumprir algumas exigências da lei e por isso teve a prisão em liberdade convertida para a prisão no regime semiaberto, sendo encaminhado para um presídio que tenha esse sistema carcerário.