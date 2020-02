Adolescentes gravemente feridos ao fugirem da PM e bater moto em alambrado do CIEC

CASTILHO – Os adolescentes N. H. F., de 15 anos, que conduzia a Honda CG 125cc e o passageiro P. R. H., de 16 anos, ficaram gravemente feridos ao se envolverem em acidente de trânsito no início da noite de sábado, 08, quando fugiam de uma tentativa de abordagem da Polícia Militar. Os dois foram socorridos para o Hospital José fortuna e, devido à gravidade dos ferimentos, o condutor da moto vai ser transferido para a Santa casa de Andradina e o passageiro à Santa Casa de Araçatuba.

O gravíssimo aconteceu por volta das 18:30, quando, durante patrulhamento pela avenida Getúlio Vargas, altura do número 500, a equipe policial avistou a motocicleta placa HTW – 8141, Honda/CG 125cc, Titan, ocupada por duas pessoas, ocasião em que o passageiro portou-se de maneira suspeita, o que motivou a tentativa de abordagem.

No momento em que foram acionados os sinais sonoros da viatura, o condutor da motocicleta empreendeu fuga em alta velocidade, percorrendo por várias quadras a mesma avenida, sentido à saída para a rodovia Marechal Rondon, se distanciando da viatura em razão da grande velocidade empregada.

No momento em que a motocicleta adentrou a rotatória da Av Getúlio Vargas com a Av. José Luciano Pereira (trevo da Cascata), já fora do campo de visão da equipe policial, chocaram-se contra o alambrado do CIEC – Centro Integrado Educacional de Castilho.

Ao se aproximarem do local do acidente a equipe verificou que o condutor N. H. F., de 15 anos e o passageiro P. R. H., de 16 anos, estavam ao solo e desacordados, ao lado da motocicleta.

Foi feito contato com o serviço de ambulância do município, que realizou o socorro de condutor e passageiro para o pronto socorro do Hospital José Fortuna.

Foi realizado contato com a Delegacia de Polícia de Castilho, quando o plantonista Antônio, solicitou a preservação do local para o acionamento da equipe de perícia, comparecendo a perita Giseli Moraes.

A equipe policial permaneceu isolando o local até a saída da perícia e os pertences dos menores, como capacete, chinelo e celular, que não foram recolhidos pela perícia, serem entregues para uma mulher identificada por Eliana de Oliveira rodrigues, tia do adolescente P. R. H.

O condutor e passageiro da motocicleta permaneceram em atendimento médico, sendo que o condutor da moto N. H. F., de 15 anos, estava em estado estável e, depois de estabilizado. Seria transferido para Andradina e o passageiro P. R. H., de 16 anos, em estado muito grave seria transferido para Araçatuba. Os pais dos dois adolescentes foram comunicados do acidente.

Foi elaborado boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia do município de lesão corporal na direção de veículo automotor/desobediência/direção perigosa.

A motocicleta tinha débitos de licenciamento desde 2015 e o condutor não possuía CNH – Carteira nacional de Habilitação, por ser menor de idade. O veículo foi recolhido administrativamente no pátio Rebocar, em Andradina.