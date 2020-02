Polícia Civil prende 8 homens na “Operação Policial Carceragem” na região de Dracena

No período compreendido entre os dias 03 a 06 de fevereiro do corrente ano, a Polícia civil da área da Delegacia Seccional de Polícia de Dracena realizou a Operação Policial “Carcerem” com a finalidade de repressão aos crimes contra a vida, patrimônio, saúde pública, liberdade sexual, dentre outros direitos fundamentais do Ser Humano.

Assim, durante o período anunciado, a Polícia Civil local, em especial dos municípios de Panorama, Paulicéia e Santa Mercedes foi a campo com a participação de 12 policiais civis chefiados por Delegados de Polícia, utilizando, para tanto, 4 viaturas oficiais e do aparato tecnológico e armamento fornecidos pelo Estado, quando mais uma vez, cumpriram os seus objetivos.

Assim, durante o período citado, ocorreram buscas diversas, vistorias, fiscalizações com o cumprimento de 01 mandado de prisão civil em Ouro Verde com a prisão de um homem de 25 anos de idade.

Outrossim, deu-se cumprimento a cinco mandados de prisão preventiva contra cinco homens, sendo estes decorrentes de autuação em flagrante delito em Dracena, com as respectivas conversões, ficando os presos à disposição da justiça. Todos estes casos são criminais.

Igualmente são criminais as prisões de um homem em Paulicéia com prisão em regime semi-aberto e um homem pela DIG de Dracena em regime aberto.

No total foram 8 homens presos nesta Operação Policial da Polícia Civil de Dracena trabalhando para o bem estar da população.