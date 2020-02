Suspeitos fogem de abordagem, são perseguidos pela polícia e presos com 140 kg de cocaína em MS

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe fazia rondas quando viu um homem correndo para entrar em um veículo que saía de uma estrada vicinal. Por achar a movimentação estranha, os policiais resolveram abordar o carro, com placas da capital sul-mato-grossense. Porém, ao darem a ordem de parada, o motorista do veículo desobedeceu e fugiu em alta velocidade.