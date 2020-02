Motorista ferido em acidente entre moto e Corolla no centro de Andradina

ANDRADINA – Um motorista da usina sucro alcoóleira andradinense, de 44 anos, sofreu escoriações pelo corpo, felizmente leves e luxação na mão direita, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde segunda-feira, 03, no cruzamento das ruas Homero Rodrigues Silva (também conhecida por rua Guararapes), cruzamento com a rua São Paulo, centro. O serviço de ambulância do município chegou a ir ao local mas ele recusou encaminhamento até a Upa – Unidade de Pronto Atendimento. A perícia técnica foi acionada e o caso registrado no plantão policial.

O acidente aconteceu quando a vítima pilotava a CG 125m e por ter o tanque redondo é apelidada de “barriga de porco”, na cor vermelha, seguindo pela Homero, sentido bairro/centro e ao chegar no cruzamento citado teve a trajetória interceptada pelo Toyota Corolla, na cor preto, dirigido por uma dona de casa de 42 anos, que seguia pela rua São Paulo. A mulher informou que até parou naquele cruzamento, olhou para os dois lados e, como não avistou ninguém se aproximando, retomou a marcha, quando acabou provocando o acidente.

Sem tempo para frear, a motocicleta ‘lambeu” o parachoque dianteiro do Corolla, fazendo com que a vítima caísse no asfalto e sofresse os ferimentos, felizmente leves. A placa do veículo ficou enroscada dentro da roda raiada da moto. A agilidade do motociclista evitou ferimentos maiores.