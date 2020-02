PM realiza pela segunda vez Operação Combate à Embriaguez ao volante em Andradina e Castilho

ANDRADINA/CASTILHO – Pelo segundo dia consecutivo (antes havia sido realizada na quarta-feira, 30 e agora na tarde e noite de quinta-feira, 31) mesmo com as fortes chuvas, o 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior realizou nas cidades de Andradina e Castilho, Operação Direção Segura – ODS, de fiscalização de trânsito e em especial ao combate à EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, com utilização de aparelho etilômetro (passivo e ativo), conhecido popularmente por “bafômetro”, com realização de diversos pontos de bloqueio pelas vias, e teve como resultado operacional:

No total fora, realizados 75 testes de bafômetro, com elaboração de multas por recusas ao teste propriamente dito, outras por terem os motoristas sido flagrados dirigindo sob influência de bebida alcoólica, problemas com a documentação dos veículos ou da Carteira nacional de Habilitação. Segundo o capitão PM Valdomiro, comandante da 1ª Cia Andradina e coordenador da operação, outras ações semelhantes terão continuidade durante todo o ano.

Confira o resultado final da operação realizada nas cidades de Andradina e Castilho:

75 testes do Bafômetro realizados

08 CNH apreendidas por recusa ao teste do bafômetro

08 autuações por recusa ao teste do bafômetro

31 motos fiscalizadas

44 veículos fiscalizados

25 pessoas abordadas

05 Autos de infrações estaduais lavrados

01 Autos de infrações municipais lavrados

01 veículos recolhidos Administrativamente ao Pátio REBOCAR

01 CLA apreendidos

OPERAÇÃO CONTINUA DURANTE O ANO

A Polícia Militar reforça que as referidas operações de fiscalização terão continuidade durante todo ano, em diversos horários e dias da semana e, em especial nos finais de semana, buscando através da prevenção e fiscalização, como um dos motes principais, diminuir os números de acidentes de trânsito com vítima e sem vítima, e dos atropelamentos, certo que a grande maioria ocorre por desatenção aos cuidados indispensáveis ao trânsito dos condutores envolvidos, e em grande parcela dos acidentes, os condutores tinham feito ingestão de bebidas alcoólicas, buscando com estas ações, mudar, transformar o comportamento destes condutores que colocam em risco a vida de terceiros.

