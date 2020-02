PM recupera 3 motos furtadas por adolescentes em pátio de Ilha Solteira

ILHA SOLTEIRA – Dois adolescentes 14 anos foram detidos pela Polícia Militar de Ilha Solteira na manhã quarta-feira (29), que haviam furtado três motos do pátio de apreensões durante a madrugada do mesmo dia. Encaminhados junto com as motos à Delegacia de Polícia do município, foram indiciados por Ato Infracional/furto e liberados ao término da ocorrência. As motos recuperadas foram devolvidas ao pátio de apreensões.

A detenção dos menores infratores aconteceu quando policiais militares foram acionados pelo responsável pelo pátio de apreensões que o local estava arrombado e sentiu a falta de algumas motocicletas. Já no deslocamento desconfiaram de dois adolescentes que estavam com duas motos em uma oficina.

No pátio, os policiais foram informados das características das motos furtadas e retornaram na oficina, onde encontraram apenas uma das motos.

Sabendo onde um dos suspeitos mora, os policiais foram até o endereço e encontraram as outras duas motos.

Os policiais militares saíram então no encalço desses menores e os dois foram localizados nos fundos do Instituto Federal. Eles confessaram o delito e informaram que as motos foram furtadas por volta das 6h da manhã. Segundo eles, pularam o muro do pátio e arrombaram o cadeado do acesso e abrindo o portão. Eles empurraram as motos na fuga.

Eles disseram à polícia que o furto também teve o envolvimento de outras duas pessoas, que seriam moradoras de Pereira Barreto (SP), que teria levado o motor de uma moto.

As três motos são uma Honda Tweester 250c, uma Honda CG 150 Titan e uma Honda CG 125cc Today. Os dois adolescentes já têm passagens por furto.