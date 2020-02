Nova diretoria do PT de Andradina toma posse com foco nas eleições municipais

ANDRADINA – A nova diretoria do PT (Partido dos Trabalhadores) de Andradina tomou posse no último dia 18/12, durante evento na sede da AACEA – Associação Assistencial, Cultural e Esportiva de Andradina.

O eletricitário e sindicalista Manoel Messias de Almeida assume pela terceira vez a presidência do Diretório Municipal.

Diante de um público de cerca de 70 pessoas entre filiados, simpatizantes, representantes de partidos locais e de diretórios da região, Messias lembrou da importância da organização partidária para as eleições municipais deste ano.

Segundo ele, somente com a representatividade popular é que o Partido dos Trabalhadores conseguirá defender o debate do avanço que o País teve quando aplicou políticas públicas que tirou 36 milhões de brasileiros da linha da pobreza e levou o Brasil à sexta economia mundial.

“Foi com o PT no Governo que Andradina trouxe os R$ 32 milhões do PAC2 levando obras de drenagem e asfalto para toda a cidade, bairros como o Santa Cecília, o Jardim Europa e o Benfica estão praticamente 100% pavimentados, trouxemos a praça do CEU das Artes e dos Esportes, piscina olímpica, reformamos o estádio e o ginásio Gime, abrimos a UPA24h, e fomos responsáveis por um dos pontos mais importantes da história de Andradina com o reconhecimento de ser a cidade-sede da usina hidrelétrica Três Irmãos”, completou o novo presidente do partido local.

Membro da direção estadual do PT, Cilene Obici, falou do cenário e das expectativas do partido em estar disputando as eleições municipais nas principais cidades e destacou a organização interna como um dos pontos fundamentais para adequação às novas regras eleitorais.

Representando o PT na macrorregião de Araçatuba, Ari Guimarães Soares, enalteceu as políticas públicas como marca petista e a importância de se manter o debate junto a população para elaboração de um plano de governo sólido e que atenda as minorias.

Ao passar a presidência do partido, a professora Sandra Arces, citou a participação da mulher na política e que apesar das dificuldades ela se manterá na executiva do partido para continuar pautando os debates necessários em defesa da sua classe trabalhadora.

Também compôs a mesa principal o presidente do Diretório Municipal do PT de Ilha Solteira, Alessandro Ribeiro, o ‘Tomate’, que discorreu sobre a importância do debate regional do partido e elogiou a presença do Messias na presidência em Andradina no momento que o PT precisa discutir sua participação nas eleições deste ano.

A executiva do PT de Andradina ficou como presidente Manoel Messias de Almeida, líder de bancada, Márcio Makoto, vice-presidente, Elisete Berchiol da Silva Iwai, secretária de Organização, Núbia Nascimento Silva de Almeida, secretário de Finanças e Planejamento, Rogério Duarte, secretário de Comunicação, Juliano Silva Oliveira, secretário de Mobilização, Maycon Diego da Silva Souza e a secretária de Formação Política, Sandra Arces.

DIVULGAÇÃO