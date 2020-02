Garçom procurado pela justiça é preso em Andradina

ANDRADINA – A Polícia Militar capturou na tarde de sexta-feira, 31, o garçom Fabio Rogério Ribeiro de Amorim, 44 anos, residente na rua amazonas, Vila Mineira, por força de um Mandado de Prisão (MP) expedido pela 2ª Vara da Comarca de Andradina, por condenação de seis meses de detenção em regime inicial semiaberto. Encaminhado para o plantão permanente, foi registrado boletim de ocorrência de captura de procurado, permanecendo à disposição da justiça.

A captura do condenado aconteceu quando policiais militares receberam a informação de que o garçom possuía um mandado de prisão no regime semiaberto em seu desfavor, pelo cometimento de crime tipificado no artigo 306 da lei 9.503/97 (embriaguez ao volante).

Diante da informação os PMs deslocaram até o endereço fornecido no mandado e entraram em contato com o garçom, cientificando-o acerca do mandado de prisão em seu desfavor. Ele não ofereceu resistência.

Amorim foi candidato a vereador nas eleições de 2004, mas não foi eleito.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu próximo de 22h, do dia 15 de dezembro de 2015, quando o motorista do GM Corsa seguia pela avenida Guanabara, sentido centro ao trevo e, ao se aproximar do cruzamento com a rua Corumbá, em frente a um posto de gasolina, teve a trajetória interceptada pelo Civic, seguindo em sentido contrário e dirigido pelo homem que tentava efetuar conversão à esquerda (proibida), para entrar no pátio do posto.

Com a violenta colisão o Civic teve sua frente completamente destruída, inclusive com a quebra da bandeja da roda do lado esquerdo. Depois da batida, o Corsa rodopiou e por poucos centímetros não bate no poste de energia localizado em frente ao posto. O Corsa sofreu um grande amassamento do lado esquerdo, altura da roda e porta do motorista.

Quando policiais militares foram atender a ocorrência, constataram que ele exalava odor etílico, além de apresentar dificuldades para falar e de raciocínio, sendo convidado para soprar o bafômetro, tendo saído aferido 0,45 mg/l de ar alveolar. Foi atestado que ele dirigia sob influência de bebida alcoólica. Ele já era reincidente.