Aposentado é preso acusado de furtar celular em loja de roupas

ANDRADINA – O aposentado Arquimedes de Souza, 56 anos, residente na rua vereador João Ribeiro Novais (antiga rua 12), no Parque são Gabriel, foi preso pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira, 30, acusado de furtar um telefone celular de uma loja de roupas localizada na rua Alexandre Salomão, centro. Encaminhado ao 1º DP, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça para ser apresentado em audiência de custódia em data oportuna.

A prisão do acusado aconteceu quando a proprietária da loja o atendeu, já que disse que estava vendendo propaganda. A mulher percebeu que ele estava visivelmente embriagado e já o dispensou. Porém, quando ele saía da loja e aproveitando uma distração dela, surrupiou o aparelho.

Porém, rapidamente ela percebeu o furto, já que precisou do aparelho e avisou seu marido, que estava próximo e saiu no encalço do acusado, localizando-o a poucos metros de distância.

A Polícia Militar foi acionada, revistou o aposentado, localizando o aparelho furtado no bolso de sua calça. Ele foi encaminhado ao 1º DP, indiciado e recolhido à carceragem do plantão policial, até ser apresentado no dia seguinte em audiência de custódia. O telefone celular foi devolvido à proprietária.